Между собой раегирую вещества,формулы которых: а)CuCl2 и K2S б)H2S и Ag в)CuCl2 и MgO г)H2S и CO2
Химия
Между собой раегирую вещества,формулы которых: а)CuCl2 и K2S б)H2S и Ag в)CuCl2 и MgO г)H2S и CO2
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