Номер 88 помагите пожалуйста

Гость: Гость:

Не_спеши языком - торопись делами. не_гордись званием,а гордись знанием. учись доброму,так худое и на ум не_пойдет. родительское слово мимо не_молвится. не_радуйся чужой беде. (где пробелы это частицы НЕ с глаголами) удачи :)