Номер 88 помагите пожалуйста
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Номер 88 помагите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не_спеши языком - торопись делами. не_гордись званием,а гордись знанием. учись доброму,так худое и на ум не_пойдет. родительское слово мимо не_молвится. не_радуйся чужой беде. (где пробелы это частицы НЕ с глаголами) удачи :)
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