Помогите плизз Сократите дробь 8x^2-2x-3/8x^2-14x+6 и найдите её значение при x=2

Алгебра

Помогите плизз Сократите дробь 8x^2-2x-3/8x^2-14x+6 и найдите её значение при x=2

Автор: Гость