Помогите плизз Сократите дробь 8x^2-2x-3/8x^2-14x+6 и найдите её значение при x=2
Алгебра
Помогите плизз Сократите дробь 8x^2-2x-3/8x^2-14x+6 и найдите её значение при x=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем отдельно два квадратных уравнения8х² - 2х - 3 =0D = 4 + 4 · 8 · 3 = 100х1= 2 - 10 / 2 · 8 = -8/16 = -1/2х2= 2 + 10 / 2 · 8 = 12/16 = 3/48х² - 2х - 3 = 8( х + 1/2) (х-3/4)8х² - 14х + 6 =0D = 196 - 32 · 6 = 196 - 192 = 4х1 = 14 - 2 / 2 · 8 = 12/16 = 3/4х2 = 14 + 2 / 2 · 8 = 16 /16 = 1 8х² - 14х + 6 = 8( х - 3/4) (х - 1) 8( х + 1/2) (х - 3/4) / 8( х - 3/4) (х - 1) = ( х + 1/2) / (х - 1)При х= 2, (2 + 0,5) / (2 - 1)= 2,5
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