Природные зоны в США И КАНАДЕ ПЖЛ завтра срочняк нужно

География
Природные зоны в США И КАНАДЕ ПЖЛ завтра срочняк нужно
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Гость:
Природные особенности США Природные зоны США включают в себя 6 зон по всей территории, благодаря протяженности материка страны. Основной зоной по протяженности является зона тайги, она простирается с запада на восток. Тайга богата растительностью хвойных деревьев, таких как черная ель, сосны, бальзамические пихты, американские лиственницы. Также много разновидностей лиственных деревьев – осина и бумажная береза с гладкой белой корой. Тайга хранит обитателей – бурых медведей, лис, волков, рысей, также обитают олени и лоси. Зона тайги богата обилием пушных зверей – соболей, бобров и ондатр. В реках тайги водится рыба семейства лососевых, а на островах можно встретить морских котиков. В южной части страны, после таежной зоны начинается зона смешанных лесов. Эта зона с влажным климатом. Здесь встречаются желтые березы,  сахарный клен, красная сосна, бук, липа и белая сосна. Среди широколиственных растений здесь встречаются разновидности дуба, тюльпанное дерево, каштан и платан. Следующая зона  тропических лесов располагается в южной части Миссисипской и Приатлантической низменностей. Здесь все деревья обвиты лианами, а именно дубы, магнолии, карликовые пальмы и буки. К западу от зоны смешанных лесов начинается зона лесостепей с преобладанием травянистой растительности. Здесь степи получили название прерии – степи с высокими злаковыми травами высотой 1,5 метров. Ближе к рекам и на низменностях преобладает древесная растительность, а вблизи гор Кордильеров в засушливых местах растительность не изобилует и встречается отдельными пучками. Следующая зона – зона пустынь и полупустынь, расположена на обширной территории плоскогорий Кордильер и Мексиканского нагорья, а также касается калифорнийского побережья. Здесь на засушливой почве растут колючие кустарники, полынь, кактусы и солянки. На территории центральной Америки и склонах Карибского моря простирается зона вечнозеленых лесов и саванн. Природные зоны в США достаточно разнообразные благодаря обширной территории и климату. Природные особенности США определяются основным географическим положение материка. Здесь смена природных условий происходит по направлению от севера к югу и от океанических окраин к внутренним частям страны. Поэтому в северной части континента природные зоны вытянуты в широтном направлении, а в центральной части – меридиальное.  На территории США и Канады более треть части занимает умеренный пояс, поэтому в этой части наибольшее разнообразие природных и климатических зон. Интересно, что зона арктических пустынь располагается в арктической зоне и имеет большое количество ледников, не тающих круглый год. А летом здесь можно встретить скудные участки мхов и некоторых видов травы благодаря трещинам и понижениям. Поскольку природные условия в этой зон оставляют желать лучшего – животный мир не богат, за исключением только крупных млекопитающих. Разумеется, это все касается Канады и Гренландии. Все же, говоря конкретно о природных зонах США можно выделить одну и главную особенность – разнообразие зон. Для страны это в первую очередь очень удобно, так как каждая зона хранит в себе много полезных ископаемых, имеет неповторимые красоты с разнообразием растительности и животного мира. Территория США пользуется популярностью  среди туристов, ведь каждый мечтает побывать на землях США, повидать Национальные парки, знаменитые каньоны в горных частях страны. Каждая зона США имеет многообразие рек, озер, заливов и даже водопадов. Все зоны имеют собственный климат и неповторимость окружающей природы.

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