Я первый день автотурист проехал 120 км, что состовляет 0,8 пути, который он проехал во второй день. Сколько километров проехалавтотурист за два дня?

Математика

Я первый день автотурист проехал 120 км, что состовляет 0,8 пути, который он проехал во второй день. Сколько километров проехалавтотурист за два дня?

Автор: Гость