Я первый день автотурист проехал 120 км, что состовляет 0,8 пути, который он проехал во второй день. Сколько километров проехалавтотурист за два дня?
Математика
Я первый день автотурист проехал 120 км, что состовляет 0,8 пути, который он проехал во второй день. Сколько километров проехалавтотурист за два дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1. км - автотурист проехал во 2-ой день. 2. км Ответ: 270 километров, турист проехал за 2 дня.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Беларуская мова
Окружающий мир
Как растения приспособились к климату степей особенность строения корневой сист??мы,особенность строения стеблей,особенность строения листьев.
Математика