Впиши в текст личные местоимения, которые подходят по смыслу. Укажи, в форме каких падежей употребелены склоняемые части речи. Любишь ли ____ читать?______ очень люблю, забравшись в кресло, погрузиться в увлекательный для ____...

Русский язык

Впиши в текст личные местоимения, которые подходят по смыслу. Укажи, в форме каких падежей употребелены склоняемые части речи. Любишь ли ____ читать?______ очень люблю, забравшись в кресло, погрузиться в увлекательный для _______ мир книг.Вот Руслан скачет на поски Людмилы. _______ готов погибнуть, чтобы спасти _____ . ______ не страшны опасности. Пройдя через _____, Руслан победит коварного карлика Черномора и освободит спящую Людмилу. Но снять с _____ злые чары ______ сожет, только пережив коварство соперника и защитив родную землю от врагов. Акакие книги нравятся ______?

Автор: Гость