Впиши в текст личные местоимения, которые подходят по смыслу. Укажи, в форме каких падежей употребелены склоняемые части речи. Любишь ли ____ читать?______ очень люблю, забравшись в кресло, погрузиться в увлекательный для ____...
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Впиши в текст личные местоимения, которые подходят по смыслу. Укажи, в форме каких падежей употребелены склоняемые части речи. Любишь ли ____ читать?______ очень люблю, забравшись в кресло, погрузиться в увлекательный для _______ мир книг.Вот Руслан скачет на поски Людмилы. _______ готов погибнуть, чтобы спасти _____ . ______ не страшны опасности. Пройдя через _____, Руслан победит коварного карлика Черномора и освободит спящую Людмилу. Но снять с _____ злые чары ______ сожет, только пережив коварство соперника и защитив родную землю от врагов. Акакие книги нравятся ______?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ты,я,себя,он,ее,ему,них(под вопросом),нее,он,тебе
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