Як розібрати за будовою слово "заплавний"
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Як розібрати за будовою слово "заплавний"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За префiкс плав корiнь (спIльнокореневе плавати) н суфiкс ий закiнченя, я так вважаю
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