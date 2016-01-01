"Зацикливаешься" машина начала печатать подряд цифрам в такой последовательности: 12345123451234512... Какую цифру она напечатает на 2016 месте, если ее не отключить?
Математика
"Зацикливаешься" машина начала печатать подряд цифрам в такой последовательности: 12345123451234512... Какую цифру она напечатает на 2016 месте, если ее не отключить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12345 12345 12345 12345 ..... по пять чисел в 1 цикле 2015 делится нацело на 5 - полные проходы циклов 2016 = 2015+1 -----> на 2016 месте будет стоять 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык