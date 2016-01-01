"Зацикливаешься" машина начала печатать подряд цифрам в такой последовательности: 12345123451234512... Какую цифру она напечатает на 2016 месте, если ее не отключить?

Математика

"Зацикливаешься" машина начала печатать подряд цифрам в такой последовательности: 12345123451234512... Какую цифру она напечатает на 2016 месте, если ее не отключить?

Автор: Гость