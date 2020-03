Привет срочно нужно сочинение про францию 15 предложений на английском

Гость: Гость:

На английском языкеПеревод на русский язык Places of Interest in FranceДостопримечательности Франции France is one of the most beautiful and romantic countries in the world. It’s the place where many couples try to spend their honeymoon. The capital of the country is Paris. The city itself is regarded as the place of interest. Its major sights are considered to be the national symbols of France, for example, the Eiffel Tower or the Cathedral of Notre Dame, the Elysian Fields or the Louvre. Other Parisian sights include the Triumphal arch, Montmartre – the highest hill in the city, Moulin Rouge cabaret, the Temple of Glory – the place where all great men of France are buried, and finally the Sorbonne – one of the largest and most famous universities in the world. Although Paris is the main city of France, it’s not the only place where attractions can be found. There are lots of historic cities, interesting landmarks, museum, cathedrals, castles, theme parks in the country. One of the most beautiful architectural sights is the Palace of Versailles. This outstanding building is situated outside of Paris and it used to be the home for French kings and queens. The Palace is surrounded by magnificent gardens and fountains. Another tourist destination is Arles. It is an ancient town on the Rhone River which features a full spectrum of possible sights. Tourists can attend La Chamber de Vincent there, which used to be the house of Vincent Van Gogh, a Roman amphitheatre which was built in the first century BC, the Theatre Antique where summer concerts are held and other interesting places. The visitors of France are also fond of the region Provence. They say you can see the fields of lavender, vineyard valleys, lots of flamingos and sycamores in this region. Main sights of Provence include Pont du Gard – ancient Roman bridge, the Cathedral St-Sauveur, the studio of Paul Cezanne, and other places of interest. The Lyon is the capital of gastronomy in France. People say that it offers the best French cuisine. Besides, the city of Lyon is full of beautiful constructions. The list of French sights is endless. Almost all cities in this country are worth visiting. I would love to visit France someday and see all these sights with my own eyes.Франция является одной из самых красивых и романтичных стран в мире. Это место, где многие пары пытаются провести свой медовый месяц. Столица страны Париж. Сам город уже считается достопримечательностью. Основные же его достопримечательности считаются национальным символом Франции, например, Эйфелева башня или собор Нотр-Дам, Елисейские Поля или Лувр. К другим парижским достопримечательностям относятся Триумфальная арка, Монмартр - самый высокий холм в городе, кабаре Мулен Руж, Храм Славы - место, где похоронены все великие люди Франции, и, наконец, Сорбонна - один из крупнейших и самых известных университетов в мире. Несмотря на то, что Париж является основным городом Франции, это не единственное место, где можно найти достопримечательности. В стране есть много исторических городов, интересных достопримечательностей, музеев, соборов, замков, тематических парков. Одной из самых красивых архитектурных достопримечательностей является Дворец Версаля. Это выдающееся здание находится за пределами Парижа, и раньше являлось домом французских королей и королев. Дворец окружен великолепными садами и фонтанами. Другое туристическое направление – это Арль. Это древний город на реке Рона, который предлагает полный спектр всевозможных достопримечательностей. Туристы могут посетить Спальню Винсента – место, которое раньше было домом Винсента Ван Гога, Римский амфитеатр, который был построен в первом веке до нашей эры, Античный театр, где летом проходят концерты и другие интересные места. Посетители Франции также любят регион Прованс. Говорят, что в этом регионе можно увидеть лавандовые поля, долины виноградников, множество фламинго и платанов. К главным достопримечательностям Прованса относятся Пон дю Гар – древне-римский мост, Собор Экса, студия Поль Сезанна, и прочие примечательные места. Лион является гастрономической столицей Франции. Люди говорят, что там предлагаются лучшие блюда французской кухни. Кроме того, город Лион полон красивых сооружений. Список французских достопримечательностей можно продолжать бесконечно. Почти все города в этой стране стоят того, чтобы посетить. Я хотел бы посетить когда-нибудь Францию и увидеть все эти достопримечательности собственными глазами.