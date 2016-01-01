При помощи чего передвигаются корненожки -одноклеточные организмы

Биология
При помощи чего передвигаются корненожки -одноклеточные организмы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При помощи ложноножек (псевдоподий). Пример - амеба обыкновенная.
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