При помощи чего передвигаются корненожки -одноклеточные организмы
Биология
При помощи чего передвигаются корненожки -одноклеточные организмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При помощи ложноножек (псевдоподий). Пример - амеба обыкновенная.
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