Сколько байтов будет занимать код рисунка размером 80х100 пикселей в кодировании с ??лубиной цвета 12 битов на пиксель ?
Информатика
Сколько байтов будет занимать код рисунка размером 80х100 пикселей в кодировании с ??лубиной цвета 12 битов на пиксель ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80 * 100 *12 = 96 000 бит = 12 000 байт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спиши. Вставь пропущенные буквы. Объясни правописание слов. Поставь вопросы к гла??олам. Наступила в...сна.Проснулись руч...и, побежали к р...ке. З...
Математика
Катер пливе 4 години вниз за течіею з пункту А в пункт В.У зворотньому напрямку про??и течії катер пливе 6 годин.Скільки годин необхідно,щоб течія ...
Математика
Сколько энергии семья сэкономит а) за 1 месяц, б)за один год если семья каждый день ??удет экономить по 4 кв час ? ( стоимость 1 киловатт час элект...