Сколько байтов будет занимать код рисунка размером 80х100 пикселей в кодировании с ??лубиной цвета 12 битов на пиксель ?

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Сколько байтов будет занимать код рисунка размером 80х100 пикселей в кодировании с ??лубиной цвета 12 битов на пиксель ?

Автор: Гость