Помогите решить сколько сможете пожалуйста дам 27 баллов
Математика
Помогите решить сколько сможете пожалуйста дам 27 баллов
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Гость:
По-моему, во втором задании, там получается "4000 мм²"(я не уверенна, прости если неправильно(((
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