Найдите углы ромба ,если его сторона равна 9 см, а одна из диагоналей равна 3 см
Геометрия
Найдите углы ромба ,если его сторона равна 9 см, а одна из диагоналей равна 3 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле cos A = D2/2a2 - 1 9/2 x 9 x 9 - 1 = 1/18 - 1 = - 17/18 ≈≈ - 0, 9444444 cos A = - cos B cos B ≈≈ 0, 945 ⇒ В ≈≈ 19 градусов 360 - 19 х 2 = 322 322 / 2 = 161 Ответ: 2 по 161 и 2 по 19
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