Помогите даю 100балов.
Математика
Помогите даю 100балов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двести это числительное.идти-глагол.вести из газеты -существительное.вести под руку -глагол.лесть-сущ.электрическая печь-сущ.печь пироги-глагол.помочь товарищу-глагол.боярская знать-сущ.знать русский язык-глагол.
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