Помогите даю 100балов.

Гость: Гость:

Двести это числительное.идти-глагол.вести из газеты -существительное.вести под руку -глагол.лесть-сущ.электрическая печь-сущ.печь пироги-глагол.помочь товарищу-глагол.боярская знать-сущ.знать русский язык-глагол.