Составить словосочетания глагола+существительное(с предлогом): Упорствовать, тревожиться, увлекать, сочувствовать
Русский язык
Составить словосочетания глагола+существительное(с предлогом): Упорствовать, тревожиться, увлекать, сочувствовать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увлекаться хорошим делом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите плиз задачу: слива при сушке теряет 0,7 своей массы. Сколько килограммов с??ивы надо собрать чтобы получить 4,8 кг сушеной сливы?
Окружающий мир
Какого человека называют вежливым? Какие правила вежливости Ты знаешь? Почему Каждый человек должен быть вежливым? 7-8 предложений