Подчеркните дополнения Корабль отошёл от пристани. Корабль ведёт опытный капитан.Завод выпустил новые машины.Машины убирают хлеб.На небе показалось грозовое облако.Ветер угнал облака на юг.Наступила весна.Мы ждали прихода весны
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Подчеркните дополнения Корабль отошёл от пристани. Корабль ведёт опытный капитан.Завод выпустил новые машины.Машины убирают хлеб.На небе показалось грозовое облако.Ветер угнал облака на юг.Наступила весна.Мы ждали прихода весны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пристани.Корабль.Машины.Хлеб.Небе.Облака и юг. В предложении Наступила весна нет дополнения.Прихода и весны.
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