В каком направлении данило галицький проявив найбільшу активність
История
В каком направлении данило галицький проявив найбільшу активність
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це була одна з найбільших битв на Русі в х|||ст. У цій битві Данило проявив неабиякий талант полководця. він розмістив війська так ,що навмисно послабив центр своїх позицій . це дало змогу заманити угорське військо
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