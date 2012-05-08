Выполните вычитание и проверьте сложением 7/8-5/12. 9/10-1/6
Математика
Выполните вычитание и проверьте сложением 7/8-5/12. 9/10-1/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/8 - 5/12 = 21/24 - 10/24 = 11/24, 11/24 + 10/24 = 21/24 9/10 - 1/6 = 27/30 - 5/30 = 22/30= 11/15, 22/30 + 5/30
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