Катер пливе 4 години вниз за течіею з пункту А в пункт В.У зворотньому напрямку про??и течії катер пливе 6 годин.Скільки годин необхідно,щоб течія віднесла мяч з пункту А в пукт В

Математика

Катер пливе 4 години вниз за течіею з пункту А в пункт В.У зворотньому напрямку про??и течії катер пливе 6 годин.Скільки годин необхідно,щоб течія віднесла мяч з пункту А в пукт В

Автор: Гость