Катер пливе 4 години вниз за течіею з пункту А в пункт В.У зворотньому напрямку про??и течії катер пливе 6 годин.Скільки годин необхідно,щоб течія віднесла мяч з пункту А в пукт В
Математика
Катер пливе 4 години вниз за течіею з пункту А в пункт В.У зворотньому напрямку про??и течії катер пливе 6 годин.Скільки годин необхідно,щоб течія віднесла мяч з пункту А в пукт В
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 години методом підстановки КЕНГУРУ 9-10 Клас задача №24
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