Сколько энергии семья сэкономит а) за 1 месяц, б)за один год если семья каждый день ??удет экономить по 4 кв час ? ( стоимость 1 киловатт час электроэнергии равна 144,3 сум)

Математика

Сколько энергии семья сэкономит а) за 1 месяц, б)за один год если семья каждый день ??удет экономить по 4 кв час ? ( стоимость 1 киловатт час электроэнергии равна 144,3 сум)

Автор: Гость