Сколько энергии семья сэкономит а) за 1 месяц, б)за один год если семья каждый день ??удет экономить по 4 кв час ? ( стоимость 1 киловатт час электроэнергии равна 144,3 сум)
Математика
Сколько энергии семья сэкономит а) за 1 месяц, б)за один год если семья каждый день ??удет экономить по 4 кв час ? ( стоимость 1 киловатт час электроэнергии равна 144,3 сум)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семья сэкономит 186 кл за месяц, 1583 за год
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