В каком посёлке мастерицы жемчугом и бисером
Математика
В каком посёлке мастерицы жемчугом и бисером
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Софрино С 390:130•332-700=296 О 516+287-2*214=375 Ф 603-140/70*214=175 Р(362+208)-50*4/20=560 И 221*2+123*3=811 Н 342+568-112•4=462 О 516+287-2*214=375 такое что ли?
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