Найди два числа ,у которых суммма равна 17 а произведение 60
Математика
Найди два числа ,у которых суммма равна 17 а произведение 60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это числа 5 и 12 5+12=17 5*12=60
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