В трёх шкафах 376 книг В первом и втором 168 книг,а во втором и третьем 277 По сколько книг в каждом шкафу?
Математика
В трёх шкафах 376 книг В первом и втором 168 книг,а во втором и третьем 277 По сколько книг в каждом шкафу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
376 - 168 = 208 книг в третьем шкафу 376 - 277 = 99 книг к первом шкафу 376 - 208 - 99 = 69 книг во втором шкафу
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