В трёх шкафах 376 книг В первом и втором 168 книг,а во втором и третьем 277 По сколько книг в каждом шкафу?

Математика

В трёх шкафах 376 книг В первом и втором 168 книг,а во втором и третьем 277 По сколько книг в каждом шкафу?

Автор: Гость