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Вычесли: 349+8*(606:6):10.
Математика
Вычесли: 349+8*(606:6):10.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
349+((8*101)/10)=349+80,8=429,8
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