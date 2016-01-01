Как ты считаешь : какое ещё дикое животное полезно было бы одомашнить современном?? человеку? обьясни, почему ты так думаешь

Окружающий мир
Как ты считаешь : какое ещё дикое животное полезно было бы одомашнить современном?? человеку? обьясни, почему ты так думаешь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волк : потому что они бы нам помогали , за щищали нас , оберегали , помогали до бывать пищу , охотились, и были лучшим другом
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