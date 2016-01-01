Какова глубина цвета, если в рисунке используется 65 536 цветов? 256цветов?16 цветов? Подробно пожалуйста ♥️
Информатика
Какова глубина цвета, если в рисунке используется 65 536 цветов? 256цветов?16 цветов? Подробно пожалуйста ♥️
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 в 16 степени = 65 536 цветов 2 в 8 степени = 256 цветов 2 в 4 степени = 16 цветов
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