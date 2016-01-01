Какова глубина цвета, если в рисунке используется 65 536 цветов? 256цветов?16 цветов? Подробно пожалуйста ♥️

Информатика

Какова глубина цвета, если в рисунке используется 65 536 цветов? 256цветов?16 цветов? Подробно пожалуйста ♥️

Автор: Гость