Осадки полуострова Флорида.

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Флорида: Северо-западная часть Калифорнии обладает умеренным климатом, суммарное выпадение осадков составляет 38—100 см в год. В Центральной долине преобладает средиземноморский климат, но с бо́льшим разбросом температур. Для гор характерен горный климат, снежная зима и умеренно теплое лето. К востоку от горных хребтов расположены пустынные районы с холодной зимой и жарким летом.