Как растения приспособились к климату степей особенность строения корневой сист??мы,особенность строения стеблей,особенность строения листьев.

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Растения научились сберегать влагу и сокращать её расходы. Растения степей в засушливые периоды обычно сбрасывают листья, чтобы снизить потребность во влаге. Это не только изменяет внешний вид степи, но и демонстрирует, как растения влияют на почву, обогащая ее. Кроме того, мощная корневая система степных растений, глубоко прорастая в почву, повышает пористость грунта и его водопроницаемость. Также, растения влияют на почву, производя перераспределение влаги и изменяя в процессе жизнедеятельности состав грунта.