Петя пошёл в магазин в 16 ч 45 мин. Его любимый фильм начнётся в 17 ч 10 мин. Расстояние ??о магазина Петя может пробежать за 10 мин. Успеет ли Петя прийти домой к началу фильма?
Математика
Петя пошёл в магазин в 16 ч 45 мин. Его любимый фильм начнётся в 17 ч 10 мин. Расстояние ??о магазина Петя может пробежать за 10 мин. Успеет ли Петя прийти домой к началу фильма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, успеет, т.к. всего он потратит 20 минут, и придет в 17:05 домой.
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