Петя пошёл в магазин в 16 ч 45 мин. Его любимый фильм начнётся в 17 ч 10 мин. Расстояние ??о магазина Петя может пробежать за 10 мин. Успеет ли Петя прийти домой к началу фильма?

Математика

Петя пошёл в магазин в 16 ч 45 мин. Его любимый фильм начнётся в 17 ч 10 мин. Расстояние ??о магазина Петя может пробежать за 10 мин. Успеет ли Петя прийти домой к началу фильма?

Автор: Гость