Придумать сказку про короля

Гость: Гость:

Жил был на свете не вежливый король и он был настолько ленив что никто не любил его все делали все за него.А король нелюбил свой народ и мучал их невозможной работой.Но как то раз какойто смелый мужчина решил собрать народ и пойти против короля. Король был настолько ленив что просто сраузуже здался и коней