Придумать сказку про короля
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Придумать сказку про короля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был на свете не вежливый король и он был настолько ленив что никто не любил его все делали все за него.А король нелюбил свой народ и мучал их невозможной работой.Но как то раз какойто смелый мужчина решил собрать народ и пойти против короля. Король был настолько ленив что просто сраузуже здался и коней
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