Каждая сломанная ветка - это маленькая рана, нанесенная природе. Света перевязала больные веточки на деревьях. На одном дереве она перевязала 6 веточек, а на другом - 8 веточек. Две веточки не прижились. Сколько всего веточек в...

Математика
Каждая сломанная ветка - это маленькая рана, нанесенная природе. Света перевязала больные веточки на деревьях. На одном дереве она перевязала 6 веточек, а на другом - 8 веточек. Две веточки не прижились. Сколько всего веточек вылечила Света?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6+8=14(в)-привязала Света 2)14-2=12(в)-прижелось
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