Каждая сломанная ветка - это маленькая рана, нанесенная природе. Света перевязала больные веточки на деревьях. На одном дереве она перевязала 6 веточек, а на другом - 8 веточек. Две веточки не прижились. Сколько всего веточек в...

Математика

Каждая сломанная ветка - это маленькая рана, нанесенная природе. Света перевязала больные веточки на деревьях. На одном дереве она перевязала 6 веточек, а на другом - 8 веточек. Две веточки не прижились. Сколько всего веточек вылечила Света?

Автор: Гость