Катер пливе 4 години за течією з пункту А в пункт В. у зворотному напрямку проти течії катер пливе 6 годин. скільки годин необхідно, щоб течія віднесла м'яч з пункту А в пункт В?

Математика

Катер пливе 4 години за течією з пункту А в пункт В. у зворотному напрямку проти течії катер пливе 6 годин. скільки годин необхідно, щоб течія віднесла м'яч з пункту А в пункт В?

Автор: Гость