Катер пливе 4 години за течією з пункту А в пункт В. у зворотному напрямку проти течії катер пливе 6 годин. скільки годин необхідно, щоб течія віднесла м'яч з пункту А в пункт В?

Математика
Катер пливе 4 години за течією з пункту А в пункт В. у зворотному напрямку проти течії катер пливе 6 годин. скільки годин необхідно, щоб течія віднесла м'яч з пункту А в пункт В?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У-Х=6 У+Х=4(в системе) Методом сложения 2У=10 У=5 (ответ) Х=11
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