Между учениками двух классов разделили поровну 200 учебников в одном классе 24 учен??ка а в другом 26 сколько учебников получил каждый класс?

Математика

Между учениками двух классов разделили поровну 200 учебников в одном классе 24 учен??ка а в другом 26 сколько учебников получил каждый класс?

Автор: Гость