Между учениками двух классов разделили поровну 200 учебников в одном классе 24 учен??ка а в другом 26 сколько учебников получил каждый класс?
Математика
Между учениками двух классов разделили поровну 200 учебников в одном классе 24 учен??ка а в другом 26 сколько учебников получил каждый класс?
Ответ(ы):
Гость:
24+26=50 учеников в 2 классах 200:50=4 учебника каждому ученику 24*4=96 учебников для 24 учеников 26*4=104 учебника 26 ученикам
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