Мяч подбросили с высоты 1 м вверх. Он пролетел 2 м и упал, после чего его поймали в точке бросания. Определите путь и перемещение мяча. Срочно!!!)))
Физика
Мяч подбросили с высоты 1 м вверх. Он пролетел 2 м и упал, после чего его поймали в точке бросания. Определите путь и перемещение мяча. Срочно!!!)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перемецение=0 путь=6м
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