Мяч подбросили с высоты 1 м вверх. Он пролетел 2 м и упал, после чего его поймали в точке бросания. Определите путь и перемещение мяча. Срочно!!!)))

Физика

Мяч подбросили с высоты 1 м вверх. Он пролетел 2 м и упал, после чего его поймали в точке бросания. Определите путь и перемещение мяча. Срочно!!!)))

Автор: Гость