Мягко это наречие или прилагательное?

Русский язык
Мягко это наречие или прилагательное?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наречие)))))))))))))))
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