Мялик, Керим и Пудак вместе весят 89 кг. Мялик и Керим вместе весят 63 кг. Керим и Пудак вместе весят 58 кг. Сколько весит каждый из мальчиков?

Математика

Мялик, Керим и Пудак вместе весят 89 кг. Мялик и Керим вместе весят 63 кг. Керим и Пудак вместе весят 58 кг. Сколько весит каждый из мальчиков?

Автор: Гость