Мялик, Керим и Пудак вместе весят 89 кг. Мялик и Керим вместе весят 63 кг. Керим и Пудак вместе весят 58 кг. Сколько весит каждый из мальчиков?
Математика
Мялик, Керим и Пудак вместе весят 89 кг. Мялик и Керим вместе весят 63 кг. Керим и Пудак вместе весят 58 кг. Сколько весит каждый из мальчиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
89-63=26(кг) - Пудак 58-26=32 (кг) - Керим. 63-32=31 (кг) - Мялик. Проверка 26+31+32=89.
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