Михаил Юрьевич Лермонтов краткая биография по учебнику В.Ф.Чертова 7 класс. СРОЧНО!!!

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Брак родителей Лермонтова — богатой наследницы М. М. Арсеньевой (1795-1817) и армейского капитана Ю. П. Лермонтова (1773-1831) — был неудачным. Юрий Петрович охладел к жене прежде всего по причине её болезненности, усугубившейся после рождения ребенка. Частые, слабо прикрытые измены, в том числе в стенах имения, с воспитательницей Михаила, немкой Сесилией Федоровной, настроили против Юрия Петровича и жену и тёщу. Окончательно рухнули отношения когда после очередных упреков пылкий и раздражительный Юрий Петрович ударил Марью Михайловну кулаком по лицу. Болезнь Марьи Михайловны после того случая стала прогрессировать с удивительной быстротой, развилась в чахотку и стала причиной ее преждевременной смерти.После смерти и похорон Марьи Михайловны Юрий Петрович уехал в своё собственное небольшое родовое тульское имение Кропотовку, оставив своего сына, ещё ребёнком, на попечение его бабушке Елизавете Алексеевны. Вопреки заверениям, бабушка всячески препятствовала свиданиям отца и сына и фактически осталась единственной воспитательницей будущего поэта.Ранняя смерть матери и ссора отца с бабушкой — Е. А. Арсеньевой — тяжело сказались на формировании личности поэта.Детство его прошло в Тарханах — имении его бабушки в Пензенской губернии В 1828 г Лермонтов был определен в Благородный пансион при Московском университете, студентом которого стал в 1830 г. Вскоре, после столкновения с реакционной профессурой, был вынужден покинуть университет и поступить в Петербургскую школу гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров. В 1834 г, по окончании школы, был назначен в лейб-гвардии гусарский полк.Одним из первых появившихся в печати его произведений была опубликованная без ведома автора в 1835 г поэма «Хаджи Абрек». В 1837 г за гневные, обращенные против правящих кругов николаевской России стихи на смерть Пушкина поэт был сослан на Кавказ.Произведения Лермонтова, написанные после ссылки, а также его независимое поведение вызвали неприязнь и вражду к нему со стороны царского двора и правящей верхушки. Творчество Лермонтова формировалось под огромным влиянием декабристских идей В нем отразился тот кризис, те мучительные поиски выхода, которые были характерны для передовой, вольнолюбивой части русского общества после 1825 г.За дуэль с сыном французского посланника Барантом Лермонтов был сослан на Кавказ вторично —в Тенгинский пехотный полк. В боевых действиях поэт проявлял незаурядную храбрость, однако царская немилость по-прежнему преследовала его: Николай I вычеркивал имя Лермонтова из наградных списков. Хлопоты друзей и родных о переводе поэта в Петербург потерпели неудачу.Даже пребывание Лермонтова в отпуске весной 1841 г было прервано: ему приказали в сорок восемь часов покинуть Петербург и отправиться в полк. По дороге в полк Лермонтов остановился на некоторое время в Пятигорске. Здесь у него, не без тайных интриг жандармских чинов, произошла ссора с Мартыновым, закончившаяся 15 июля 1841 г дуэлью, на которой поэт был убит.Поэмы «Демон», «Мцыри», «Песня про купца Калашникова», множество лирических стихотворений, роман «Герой нашего времени», драма в стихах «Маскарад» — эти произведения стали шедеврами русского искусства.