чем отличается доказательство неравенств от решения неравенств
Алгебра
чем отличается доказательство неравенств от решения неравенств
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доказать неравенство - значит путем вычислений прийти к выводу, что неравенство верно при любых значениях переменных Решить неравенство - найти множество значений переменных, при которых неравенство верно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
ПОМОГИТЕ; исполнитель калькулятор имеет только две команды которым присвоены номера; 1.умножь на 2 2.вычти 1 напишите программу содержащую н...
Математика
В пустыне встретились два каравана.В одном 29 верблюдов, а в другом на 13 верблюдов больше. Сколько верблюдов в другом караване? Решение.... Запиши...