Помогите плиззз(( 1){x²+y²≥4, x²+y²≤16} 2){x²+y²≥16, y≥4-x}
Алгебра
Помогите плиззз(( 1){x²+y²≥4, x²+y²≤16} 2){x²+y²≥16, y≥4-x}
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Гость:
Я такое не проходил это какой класс
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