Помогите,умоляюююю 139 упражнение,я вам поставлю спасибо,и лучший ответ.....

Русский язык
Помогите,умоляюююю 139 упражнение,я вам поставлю спасибо,и лучший ответ.....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстилается; разливается; дремлет; заденет; брызнет
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