Помогите,умоляюююю 139 упражнение,я вам поставлю спасибо,и лучший ответ.....
Русский язык
Помогите,умоляюююю 139 упражнение,я вам поставлю спасибо,и лучший ответ.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстилается; разливается; дремлет; заденет; брызнет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык
Русский язык
Укажите варианты , в которых представлено именное словосочетание (может быть одно) А) по-прежнему скучно Б) достойный получить В) читать газ...
Русский язык
Русский язык