У какой фигуры площадь больше и на насколько у квадрата со стороной 40м или у прима??гольника со сторонами 2м 60 сантиметров

Математика
У какой фигуры площадь больше и на насколько у квадрата со стороной 40м или у прима??гольника со сторонами 2м 60 сантиметров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A квадрата=40*40=1600м А прямоуг=2(2+0,6)=2*2,6=5,2м площадь прямоуг больше
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