У какой фигуры площадь больше и на насколько у квадрата со стороной 40м или у прима??гольника со сторонами 2м 60 сантиметров
Математика
У какой фигуры площадь больше и на насколько у квадрата со стороной 40м или у прима??гольника со сторонами 2м 60 сантиметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A квадрата=40*40=1600м А прямоуг=2(2+0,6)=2*2,6=5,2м площадь прямоуг больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какую цифру следует приписать к числу 10 слева и справа,чтобы получившееся четырехзначное число делилось на 4?Заранее спасибо,прощу помогите!
Математика
В вазе лежит36 конфет. Сколько конфет нужно добавить чтобы 5 мальчиков разделили их поровну между собой?
Литература
Математика
Объем бака имеющего форму прямоугольного параллелепипеда равен 810 дециметров в к??бе высота 9 см найдите площадь основания бака