У какой фигуры площадь больше и на насколько у квадрата со стороной 40м или у прима??гольника со сторонами 2м 60 сантиметров

Математика

У какой фигуры площадь больше и на насколько у квадрата со стороной 40м или у прима??гольника со сторонами 2м 60 сантиметров

Автор: Гость