Мини работа 4 Обведи номер ряда в котором все слова это имена существительные 3-но склонения. 1) рысь, апрель, молодежь, мелочь. 2) ель, фасоль, тополь, жимолость. 3) радость, ложь, ложадь, сирень. 4) тюлень, картофель, ме...

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Мини работа 4 Обведи номер ряда в котором все слова это имена существительные 3-но склонения. 1) рысь, апрель, молодежь, мелочь. 2) ель, фасоль, тополь, жимолость. 3) радость, ложь, ложадь, сирень. 4) тюлень, картофель, медведь, лосось.

Автор: Гость