Мини рассказ о праздновании дня рождения подруги

Гость: Гость:

Наступил торжественный день для моей подруги. У неё День Рождения. Я приготовила ей подарок, и надеюсь что он её порадует. Этот день для неё должен быть лучше всех и радостней всех. Ведь как пройдет весь год, зависит от того как она отметит свой День Рождения. Вот, сегодня её День Рождения, мы с ней сначала просто в двоём прогулялись и повеселились. Приблизился вечер стали собиратся гости, подруга облачилась в красивое одеяние. Нам всем было весело, мы играли, веселились в общем, здорово провели время. Вот так всё и прошло, но этот день точно остался в памяти у всех присутствующих. P.S. Если что-то не понравилось можешь изменить.) Наверное не очень... У меня день рождения! Я пригласил всех друзей на него! Мне все готовили подарки! Я был в ожидании чуда. Мне просто жалко что день рождания один раз в году. Если бы у меня был денб рождения каждый день, я бы каждый день весилился, прыгал, радовался,взрослел! Вечер. Пришли все друзья ко мне! (имя) подарил(подарилА) мне классные перчатки для бокса! Я сразу же попробовал биться в них с друзьями. Мы побаловались. дальше я принял подарок от родителей ( телефон, смартфон,компьютер, планшет). Я обрадовался! И тут на улице салют!!! Вот оно чудо! Я был доволен своим днем рождения!