Мини рассказ о праздновании дня рождения подруги

Русский язык
Мини рассказ о праздновании дня рождения подруги
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступил торжественный день для моей подруги. У неё День Рождения. Я приготовила ей подарок, и надеюсь что он её порадует. Этот день для неё должен быть лучше всех и радостней всех. Ведь как пройдет весь год, зависит от того как она отметит свой День Рождения. Вот, сегодня её День Рождения, мы с ней сначала просто в двоём прогулялись и повеселились. Приблизился вечер стали собиратся гости, подруга облачилась в красивое одеяние. Нам всем было весело, мы играли, веселились в общем, здорово провели время. Вот так всё и прошло, но этот день точно остался в памяти у всех присутствующих. P.S. Если что-то не понравилось можешь изменить.) Наверное не очень... У меня день рождения! Я пригласил всех друзей на него! Мне все готовили подарки! Я был в ожидании чуда. Мне просто жалко что день рождания один раз в году. Если бы у меня был денб рождения каждый день, я бы каждый день весилился, прыгал, радовался,взрослел! Вечер. Пришли все друзья ко мне! (имя) подарил(подарилА) мне классные перчатки для бокса! Я сразу же попробовал биться в них с друзьями. Мы побаловались. дальше я принял подарок от родителей ( телефон, смартфон,компьютер, планшет). Я обрадовался! И тут на улице салют!!! Вот оно чудо! Я был доволен своим днем рождения!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ОбъЯсните смысл пословиц жизнь прожиь не поле перейти
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста...
Ответить
Английский язык
Help BRO! 3-е задание
Ответить
Математика
Найди пару log5(81/3) 1) log5(3+1) log5(78) 2)1 log5(45/9) 3) log5(81)-log5(3) log5(3*9) 4)log5(81-3) log5(15) 5)log5(27)
Ответить
Русский язык
ПОПАДЕТСЯ ГНЕЗДО ХИЩНОМУ ЗВЕРЮ--СЪЕСТ ХИЩНИК ПТЕНЦОВ СОЛОВЬЯ. выпиши из этого пре??ложения словосочетания в котором есть слово с пропущеной орфогра...
Ответить