ПОПАДЕТСЯ ГНЕЗДО ХИЩНОМУ ЗВЕРЮ--СЪЕСТ ХИЩНИК ПТЕНЦОВ СОЛОВЬЯ. выпиши из этого пре??ложения словосочетания в котором есть слово с пропущеной орфограмой.

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ПОПАДЕТСЯ ГНЕЗДО ХИЩНОМУ ЗВЕРЮ--СЪЕСТ ХИЩНИК ПТЕНЦОВ СОЛОВЬЯ. выпиши из этого пре??ложения словосочетания в котором есть слово с пропущеной орфограмой.

Автор: Гость