Определите высоту ртутного столба, создающего давление 100 кПа. Плотность ртути 13600 кг/м^3

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По формуле давления жидкостей , где g - кскорение свободного падения (g = 9,8 м/с²), h - выстота столба жидкости (м), p - плотность жидкости (кг/м³).В системе СИ: 1 мм = 0,001 метр. Подставляем численные данные и вычисляем ⇒ p= 13600 * 9,8 * = 0,001 = 133,28 (paskal)