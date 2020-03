Was или Were.1-Where ......your socks?-They ......in the bad.2.His thousers ........short.3.Her dress ......long.4.My jeans ......dirty.5.Our box ......Under the table.

Английский язык

Was или Were.1-Where ......your socks?-They ......in the bad.2.His thousers ........short.3.Her dress ......long.4.My jeans ......dirty.5.Our box ......Under the table.

Автор: Гость