Однажды барон Мюнхгаузен преследовал восьминогого зайца. На обычных ногах заяц п??обежал39 километров, а на запасных 43 километра. Поставь вопрос и реши задачу.

Математика

Однажды барон Мюнхгаузен преследовал восьминогого зайца. На обычных ногах заяц п??обежал39 километров, а на запасных 43 километра. Поставь вопрос и реши задачу.

Автор: Гость