Однажды барон Мюнхгаузен преследовал восьминогого зайца. На обычных ногах заяц п??обежал39 километров, а на запасных 43 километра. Поставь вопрос и реши задачу.

Математика
Однажды барон Мюнхгаузен преследовал восьминогого зайца. На обычных ногах заяц п??обежал39 километров, а на запасных 43 километра. Поставь вопрос и реши задачу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько всего км заяц пробежал? 39+43=92(км)
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