На территории каких государств находится Лапландия

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Лапла́ндия (саамск. Sápmi, Sámeednam, фин. Lappi, швед.Lappland и норв. Lapland) — название расположенного вСеверной Европе (в северной части Фенноскандии) культурного региона, который традиционно населяютсаамы (устаревшие названия — лопари, лапландцы).Часто под Лапландией понимают бывшую шведскуюпровинцию Лаппланд (вместе с отделившейся после завоевания в 1809 году Финляндии Российской империейфинской исторической провинцией Лаппи).Однако, в других случаях под Лапландией имеют в виду более обширную территорию, в целом совпадающую сСеверным Калоттом (частью Фенноскандии, находящаяся севернее Северного полярного круга), что больше соответствует историческому расселению саамов.Лапландия (в широком смысле) никогда не являлась единым государственным образованием. В настоящее время она поделена между четырьмя государствами:Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией (Кольский полуостров). Саамы имеют отчётливую национальную самоидентификацию, а также атрибуты флаг и гимн, а их права представляют выборные представительные органы культурного самоуправления — Саамские парламенты.