Пожалуйста помогите с задачами по геометрии дам 35 баллов 1)около правильно треуг??льника описана окрудномть с площадью q, определить площадь кольца 3. на каждой стороне квадрата, принятой за диаметр, построена полуокр., лежа...

Геометрия

Пожалуйста помогите с задачами по геометрии дам 35 баллов 1)около правильно треуг??льника описана окрудномть с площадью q, определить площадь кольца 3. на каждой стороне квадрата, принятой за диаметр, построена полуокр., лежащая внутри квадрата. определить длину полученной линии, если сторона квадрата = а

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