4-5 предложений о спектакле или фильме который вам понравился. Плииииз

Литература
4-5 предложений о спектакле или фильме который вам понравился. Плииииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне больше всего понравился фильм, под названием "Тень". Это произведение было снято по книге Шварца. Замечательная актерская игра, хорошая работа гримеров, которая, кстати, сделала асболютно двух одинаковых персоонажей. Также меня восхитил сам сюжет. Далеко не каждому дано такие фильмы снимать, хоть и не совсем известные нынешней публике, что есть весьма печально.
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